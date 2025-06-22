Производство топингов для десертов запустили в Орехово-Зуеве

Компания «Топ Продукт» вложила 50 миллионов рублей в инвестиционный проект — производство топингов для коктейлей и десертов. Сейчас производительность джус-боллов выросла до 100 тонн продукции в месяц.

Компания «Топ Продукт» начинала с небольшой линии, на которой производили 100 килограммов топингов в час. Сейчас линейка существенно расширилась — более 30 наименований вкусов. Большинство из них ягодные — брусника, клюква, черная смородина, черника и малина, а также манго, маракуйя и ромашка. Продукция пользуется спросом, а компания может выпускать до 150 тонн фруктовых шариков в месяц.

Предприятие готово принять на работу еще 50 сотрудников. Администрация Орехово-Зуевского округа предложила директору предприятия принять участие в конкурсном отборе на получение субсидии на покупку оборудования, а еще компенсировать затраты. Размер выплаты составит порядка 20 миллионов рублей. Помочь подать заявку и подготовить необходимый пакет документов готовы в центре «Мой бизнес».