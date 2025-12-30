Производство томатов расширят в Серпухове в 2027 году

Подмосковье остается одним из главных российских центров по выращиванию овощей в защищенном грунте. В Серпухове реализуют крупный инвестиционный проект — строительство второй очереди теплиц для производства томатов на базе предприятия «Туровский тепличный комплекс».

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия отметили, что компания успешно работает в регионе, ежегодно выращивая около пяти тысяч тонн томатов. Введение новой очереди в эксплуатацию позволит значительно расширить масштабы производства: площадь теплиц увеличится с шести до 11 гектаров, что даст дополнительный урожай в 4,6 тысячи тонн овощей в год.

Новые площади будут представлять собой теплицы нового, четвертого поколения, оснащенные самым современным оборудованием.

Точный капельный полив, интеллектуальная система контроля климата и экологически безопасные методы защиты растений обеспечат как высокую урожайность, так и качество продукции. Планируется, что проект полностью завершат до конца 2027 года.

Подмосковье уверенно удерживает второе место в стране по объему производства тепличных овощей. По итогам уходящего года ожидается, что данный показатель достигнет 131 тысячи тонн.

Реализация нового проекта в Серпухове не только укрепит лидерские позиции региона, но и позволит обеспечить жителей свежими, местными овощами в еще больших объемах.