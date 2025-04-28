Производство сыровяленых деликатесов расширят в Солнечногорске

Компания «СолеРамичи» планирует расширить производство сыровяленых деликатесов и колбас на заводе в Солнечногорске. Чтобы закупить новое оборудование, предприятие получит льготный заем от Фонда развития промышленности Московской области.

Сейчас завод загружен на 65% от своих возможностей и выпускает 34 тонны продукции в месяц. После расширения объем производства вырастет до 54 тонн.

«Объем инвестиций в проект составляет 89,3 миллиона рублей. ФРП Московской области одобрил компании льготный заем в размере 60,5 миллиона рублей или 67,7% от затрат на проект», — сообщила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

По ее словам, проект, который позволит создать 15 рабочих мест, реализуют в текущем году. Напомним, подмосковные промышленники могут получить займы в ФРП Подмосковья по льготным ставкам — от 0,5% до 5% годовых на срок до 7 лет. Узнать больше о программах ФРП МО можно на сайте: https://frpmo.ru/. Кроме этого, промышленные предприятия могут получить займы в ФРП РФ по льготным ставкам — 3% и 5% годовых. Ознакомиться с программами можно по ссылке: https://frprf.ru/.