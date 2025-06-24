Производство сыра и сухих молочных продуктов запустят в Дмитрове в 2025 году

Подмосковье с 2021 года остается лидером России по производству сыра. В Дмитровском округе к концу года построят завод по производству сыра и сухих молочных продуктов.

Компания «Звезда Подмосковья» возведет завод на территории агропарка «Сырная долина», рассчитанного на пять резидентов.

«В прошлом году мы произвели 173,6 тысячи тонн сыра, а в этом году планируем увеличить выпуск на 3,3 тысячи тонн к уровню 2024 года. У нас в регионе в отрасли работают свыше 50 промышленных предприятий и 50 фермерских хозяйств», — пояснил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных.

На новом производстве создадут 135 рабочих мест. Ежегодно завод будет выпускать 4,5 тысячи тонн сыра и 14,6 тысячи тонн сыворотки.

Общий объем инвестиций в проект составит свыше 1,5 миллиарда рублей.