Производство сыра и молочной сыворотки расширят в Дмитрове в 2026 году

Компания «Звезда Подмосковья», которая работает на территории агропромышленного парка «Сырная долина» в Дмитровском округе, готовится к масштабному расширению. Предприятие получило разрешение на строительство нового завода.

Проект, который реализуют при поддержке правительства Московской области, станет одним из ключевых в развитии региональной перерабатывающей отрасли.

Объем инвестиций составил 1,53 миллиарда рублей.

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья отметили, что будущий завод ежегодно сможет выпускать до 4,5 тысячи тонн сыра и 14,6 тысячи тонн сыворотки. На новом предприятии появятся 135 рабочих мест.

Запустить производство планируется в третьем квартале следующего года.

Созданная за счет средств областного бюджета инфраструктура «Сырной долины» — дороги, сети электроснабжения, водоснабжения и газоснабжения — позволяет резидентам сосредоточиться на производственных задачах и ускоряет реализацию проектов.

Возведение объекта проходит под контролем Главного управления государственного строительного надзора Московской области. Ведомство ранее выдало заключение о соответствии проекта действующему производству площадью около 16,3 тысячи квадратных метров, что стало основой для его дальнейшего развития.

Парк «Сырная долина» активно растет: всего в кластере планируется разместить пять новых предприятий.

Один из заводов — проект компании ООО «Сыровар» — уже запущен, еще два находятся на стадии активного строительства.

Параллельно ведется работа по привлечению новых резидентов, которые смогут развивать производство и укреплять позиции региона на рынке молочной продукции.