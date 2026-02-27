Производство сухих строительных смесей построят в Коломне к апрелю

Главгосстройнадзор Московской области провел инспекцию строительства производственного корпуса в Коломне. В округе создают площадку для выпуска сухих строительных смесей, предназначенных для внутренних отделочных работ.

Проект предусматривает производительность до 60 тонн продукции в час. В здании площадью свыше четырех тысяч квадратных метров разместят не только линию изготовления, но и складские помещения для хранения материалов и готовой продукции.

Работы проводит компания «Дарстрой», выпускающая декоративные и облицовочные изделия под брендом Atlas Stone. В ассортименте — искусственный камень десятков серий, архитектурные детали, тротуарная плитка, блоки для стен и строительные смеси.

Работы на объекте начались в июне 2023 года. По данным инспекции, строительная готовность достигла 97%. Сейчас внутри корпуса прокладывают инженерные системы и проводят настройку технологического оборудования.

Проект реализуют к 1 апреля текущего года.