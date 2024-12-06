Производство сухих смесей для детей выросло в Подмосковье на 10% за год

Московская область сохраняет лидерство в России по объему производства детских молочных смесей. За десять месяцев 2024 года предприятия региона увеличили выпуск на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

По данным ведомства, за указанный период в Подмосковье произвели 24,4 тысячи тонн сухих молочных смесей для детей на смешанном и искусственном вскармливании. В 2023 году этот показатель составлял 22 тысячи тонн. Сейчас на Московскую область приходится 85% детских смесей Центрального федерального округа и 55% в целом по России.

Производством детского питания в регионе занимаются такие компании, как АО «Детское питание „Истра-Нутриция“, ЗАО „Инфаприм“, ООО „Молочный завод „Наро-Фоминский“, ООО „Фармалакт“. Продукция включает смеси для детей от 0 месяцев, а также для малышей старше шести месяцев и года.