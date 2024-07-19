Производство стройматериалов в Воскресенске расширят

Компания по производству строительных материалов в Воскресенске планирует расширяться. Предприятие посетил глава городского округа. Он провел встречу с генеральным директором завода Михаилом Вековищевым и побывал на производстве.

«Регулярно встречаюсь с руководителями различных предприятий, работающих в сфере импортозамещения. Предприятие „Эй-Джи Строймаркет“ сотрудничает с крупнейшими торговыми представителями в области строительства и имеет широкую географию сбыта готовой продукции, в том числе Крым, Казахстан, Армения. Отрадно в сегодняшнее непростое время видеть в нашем округе уверенно развивающееся предприятие, осознавать нераскрытый потенциал, в чем, несомненно, поможем», — прокомментировал глава муниципалитета, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Алексей Малкин.

Сегодня «Эй-Джи Строймаркет» — это современный завод с автоматизированными производственными линиями и аттестованными лабораториями. На нем трудятся более 200 человек. После расширения производства сотрудников станет больше.

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