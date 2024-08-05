Производство стройматериалов откроют на земле за 1 рубль в Богородском округе

Новый производственный комплекс по выпуску строительных материалов появится в Богородском городском округе. Компания возведет новое здания завода на участке, который она получила по программе «Земля за один рубль».

По словам заместителя председателя правительства — министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерины Зиновьевой, компания вложила в проект строительства нового комплекса порядка 100 миллионов рублей, а его начало запланировано на следующий год.

«Завершить строительство компания рассчитывает в конце 2025 года, а уже во втором квартале 2026 года выйти на проектную мощность. После ввода в эксплуатацию на предприятии будет создано около 30 рабочих мест», — рассказала Зиновьева.

Всю продукцию на заводе будут производить с применением вторичных отходов. Например, при производстве железобетонных изделий применят отходы строительных материалов на основе цемента, бетона, металла и строительных растворов, а при производстве изделий из фибробетона — вторичный песок, старые покрышки и отходы резинотехнических изделий.

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