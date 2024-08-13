Производство строительных металлоконструкций запустят в Богородском округе. Предприятие построит компания «Святогор», там создадут 50 рабочих мест.

Как рассказала заместитель председателя правительства, глава Мининвеста региона Екатерина Зиновьева, проект реализуют на территории индустриального парка «М7-М12». В него вложат 183 миллиона рублей.

«В рамках инвестпроекта на территории индустриального парка „М7-М12“ компания „Святогор“ построит два здания общей площадью свыше 23 тысяч квадратных метров, где будет расположено производство строительных металлоконструкций», — сказала Зиновьева.

Индустриальный парк расположен на трассе М-7 в 47 километрах от МКАД и двух километрах от ЦКАД.

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