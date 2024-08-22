Производство стеклопакетов расширят в Воскресенске

Глава городского округа Воскресенск Алексей Малкин посетил подразделение компании Мascoglass, специализирующийся на производстве стеклопакетов. В будущем здесь планируют нарастить мощности и расширить производственную линейку.

Алексей Малкин познакомился со всеми этапами производственного цикла, поинтересовался уровнем заработной платы сотрудников и рынком сбыта продукции, где главным покупателем выступает Московская область.

В планах у подразделения открыть производство закаленного стекла и развивать архитектурное направление. Для этого необходимо закупить специальные печи для закалки и обучить персонал. Это позволит расширить линейку продукции и нарастить производственные мощности.

«Администрация помогает нам, подбирает земельные участки под наши потребности, что очень упрощает дальнейшее развитие. На данный момент требуются рабочие, хотелось бы видеть больше людей, заинтересованных в процессах строительства, которые готовы развиваться и расти вместе с нами», — отметил руководитель обособленного подразделения «МГ Воскресенск».