Производство стеклопакетов наладят в Наро-Фоминске в этом году

Производственно-складское здание оконного завода «ПКП Пластик» в Наро-Фоминске продолжают строить. Его запустят в поселке Атепцево в третьем квартале года. На площадке организуют выпуск стеклопакетов для ПВХ- и алюминиевых рам.

Площадь здания составит около 4,5 тысячи квадратных метров. В проект инвестируют 160 миллионов рублей. Он позволит предприятию нарастить мощности и увеличить выпуск продукции.

Сейчас завод производит около 90 тысяч квадратных метров изделий в год, а новый проект позволит увеличить эту цифру вдвое — до 180 тысяч квадратных метров.

Объект будут возводить под наблюдением регионального стройнадзора. Инспекторы уже оценили готовность работ на 30%.

Компания «ПКП Пластик» выпускает и монтирует пластиковые окна и светопрозрачные конструкции в жилых домах. Реализацию нового проекта убдет сопровождать Центр содействия строительства.