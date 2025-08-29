Производство средств для остановки кровотечений запустят в ОЭЗ «Дубна»

Компания «Мегатех» запустит производство медицинских изделий на территории особой экономической зоны «Дубна». Там будут выпускать средства для остановки кровотечений при проведении операций.

Как рассказали в областном Мининвесте, в проект компании уже инвестировали более 100 миллионов рублей. В новом цехе будут разрабатывать и производить гомостатические средства на основе желатина. Продукт будет представлять собой губку с высокой степенью впитываемости. Она сможет всасывать кровь объемом в 50 раз больше собственного веса.

«На построенном объекте инвестор в ближайшее время начнет организацию „чистых“ помещении и оснащение предприятия. Запуск производства инновационной продукции — средств для остановки кровотечений, запланирован на середину 2026 года», — сказала заместитель председателя правительства Подмосковья — глава регионального Мининвеста Екатерина Зиновьева.

Продукцию компании будут использовать в стационарах, военных госпиталях и стоматологии. Она будет более доступной по цене, чем импортные аналоги.