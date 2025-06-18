Производство современных счетчиков электроэнергии запустят в Дубне в 2026 году

В Дубне запустят производство одно- и трехфазных счетчиков электрической энергии для интеллектуальных систем учета. Строительство здания началось в прошлом году.

Работы завершены уже на 53%. Рабочие возвели каркас и стены, а сейчас занимаются установкой перегородок, фасадными работами и отделкой помещений.

Площадь двухэтажного корпуса, где оборудуют места для сборки, прошивки и упаковки, составит около 2,5 тысячи квадратных метров. Специалисты оснащенной всем необходимым метрологической лаборатории будут тщательно контролировать качество продукции.

В Центре содействия строительству, который сопровождает реализацию проекта, уточнили, что общий объем инвестиций составит 220 миллионов рублей.

Приборы, которые будут производить на предприятии, позволят следить за качеством электроэнергии. Устройствами можно будет управлять дистанционно.

Строительство планируют завершить в начале следующего года.