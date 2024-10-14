Производство соусов запустят в Ступине в 2025 году

Главгосстройнадзор проверил возведение завода по производству майонезов и соусов в поселке Михнево Ступинского округа. Сейчас на объекте ведутся работы по строительству конструкций и устройству полов. Готовность завода составляет 30%.

Предприятие площадью более 15 тысяч квадратных метров начали строить в марте 2024 года. Завершить все работы на объекте планируют в октябре 2025 года.

Инвестиции в проект составят около 1,5 миллиарда рублей, а его реализация позволит создать в округе более 100 рабочих мест. Отмечается, что завод будет производить до десяти тысяч тонн продукции в месяц, включая майонез, соусы и кетчуп.

Напомним, следить за возведением завода, а также других объектов в Московской области можно в режиме онлайн в приложении «Подмосковные стройки».

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