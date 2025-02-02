Производство сливочного масла запустят в Ленинском округе

Новый продукт будут изготавливать из молока жирностью 3,9–4,2%. Кроме того, специалисты создали натуральное сливочное масло 82,5% жирности — один из самых востребованных товаров. На данный момент на предприятии выпустили 500 килограммов продукции, скоро она поступит в продажу. Отмечается, что сначала масло будут поставлять в рестораны и кафе упаковками по десять килограммов, позже появятся варианты по 180–200 граммов для розницы.

В Минсельхозе региона отметили, что завод построили на территории индустриального парка «Горки-1». Это один из крупнейших инвестпроектов Ленинского округа. На его реализацию направили 1,5 миллиарда рублей.