Производство систем вентиляции и отопления расширят в Чехове

Новые цеха и помещения появятся в компании «СВОИ» в Чехове после завершения проекта по строительству второй очереди производственного корпуса. Это также позволит увеличить объемы выпуска продукции и создать около 150 новых рабочих мест.

Производственные цеха компании-поставщика систем вентиляции, отопления и кондиционирования посетил первый замглавы Чехова Артем Попов по поручению главы округа Михаила Собакина. Ему рассказали о работе предприятия и инновациях, которые там внедряют под руководством генерального директора Алексея Алексеева.

Сейчас на заводе строят вторую очередь производственного комплекса. После завершения работ общая площадь объекта составит более 15 тысяч квадратных метров. Здесь расположатся дополнительные цеха по сборке вентиляционного оборудования, современные склады, комфортная столовая и футбольный зал.

«Реализация проекта не только значительно увеличит объемы выпускаемой продукции и ускорит сроки ее изготовления, но также создаст около 150 новых рабочих мест в городском округе Чехов. Компания „СВОК“ демонстрирует уверенный взгляд в будущее и нацелена на дальнейшее развитие и укрепление своих позиций на рынке», — прокомментировал замглавы муниципалитета Артем Попов.

Отметим, что компанию создали в 2010 году. Сегодня она имеет репутацию надежного производителя качественной инженерной продукции.

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