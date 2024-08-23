Производство систем управления для башенных кранов запустят в Домодедове

В Домодедове запустят производство электрических систем управления для башенных кранов. Это импортозамещающий проект компании «САР». Для его реализации предприятию предоставили льготный участок по программе «Земля за 1 рубль».

«Компания „САР“ стала новым участником программы „Земля за 1 рубль“. Инвестор вложит в запуск нового импортозамещающего предприятия 20,4 миллиона рублей», — сообщила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

По ее словам, реализация проекта позволит создать в округе 20 рабочих мест. Выпуск первой продукции намечен на 2026 год.

Над проектом начали работать в начале 2023 года с разработки джойстика, ключевого компонента системы управления. В настоящее время готова вся проектная и техническая документация, изготовлены опытные образцы, проведены стендовые испытания, и идет подготовка документов для сертификации. После этого будет запущено серийное производство.

Министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова отметила, что выделенный компании участок площадью три тысячи квадратных метров небольшой, однако, достаточен для переноса существующего производства и создания современного комплекса.

Генеральный директор «САР» Данил Березин сообщил, что целью компании является разработка и внедрение систем управления кранами с дистанционным мониторингом и диагностикой, что позволит обслуживающему персоналу контролировать работу оборудования удаленно, упрощая обслуживание и контроль техники.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной ключевых задач в регионе.

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