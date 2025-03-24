Производство систем очистки воды запустят в Можайске в 2027 году

В Можайском округе планируют создать предприятие по производству систем очистки воды. В проект планируют инвестировать 100 миллионов рублей.

Компания «Очистные сооружения» будет создавать высокоэффективные системы для обработки стоков и подготовки воды для питья. Устройства позволят удалять загрязнения и доводить качество жидкости до установленных норм. Производственная линейка позволит заменить аналоги импортной продукции.

«Предприятие начнет свою работу в 2027 году и создаст 50 новых рабочих мест. После выхода на полную мощность завод сможет производить более 1000 очистных систем в год», — пояснила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Компания построит на земельном участке площадью 6,8 гектаров, полученном в аренду на льготных условиях, три помещения.

«Участок уже обеспечен необходимыми инженерными коммуникациями, что ускоряет процесс реализации проекта», — рассказал министр имущественных отношений Подмосковья Тихон Фирсов.