Производство систем очистки воды запустят в Можайске в 2027 году
В Можайском округе планируют создать предприятие по производству систем очистки воды. В проект планируют инвестировать 100 миллионов рублей.
Компания «Очистные сооружения» будет создавать высокоэффективные системы для обработки стоков и подготовки воды для питья. Устройства позволят удалять загрязнения и доводить качество жидкости до установленных норм. Производственная линейка позволит заменить аналоги импортной продукции.
«Предприятие начнет свою работу в 2027 году и создаст 50 новых рабочих мест. После выхода на полную мощность завод сможет производить более 1000 очистных систем в год», — пояснила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Компания построит на земельном участке площадью 6,8 гектаров, полученном в аренду на льготных условиях, три помещения.
«Участок уже обеспечен необходимыми инженерными коммуникациями, что ускоряет процесс реализации проекта», — рассказал министр имущественных отношений Подмосковья Тихон Фирсов.