Производство шоколадных конфет запустили в Егорьевске

Для разработки дизайна пригласили опытных профессионалов. Медвежонка, изображенного на упаковке конфет, рисовала Екатерина Бочарова, создательница символа чемпионата мира по футболу 2018 года — волчонка Забиваки.

«Мы действительно хотим создавать сказку, делать конфету не просто безумно вкусной, но и полезной, потому что кто ест конфеты? Наши дети», — рассказал гендиректор компании «Машины сладости» Игорь Рубцов.

Сейчас на заводе производят только бельгийский шоколад и суфле, но планы у создателей большие — на конвейере со временем появятся торты, мороженое и газированная вода. Кроме того, на территории «Города сладостей» — так называется предприятие — откроются парк аттракционов, мультипликационная студия и обучающий центр, где дети и взрослые смогут делать конфеты своими руками. Жителей хотят не только накормить, но и обеспечить рабочими местами.

«Очень приятно, что в такое непростое для страны время у нас есть такие предприниматели, как Игорь Викторович, которые не боятся ставить перед собой грандиозные планы», — заявил глава городского округа Егорьевск Дмитрий Викулов.

Найти продукцию можно в супермаркетах и на маркетплейсах. А компания тем временем продолжает наращивать производственные мощности.