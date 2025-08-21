Производство шоколада и кондитерских глазурей запустят в поселке Шатуры

Фото: Администрация м. о. Шатура

В поселке Осаново-Дубовое запустят новое производство. Здесь будут выпускать шоколадные изделия.

Инвестпроект реализуют в Шатуре с февраля прошлого года. Сейчас на производственных площадях уже появились электричество, газ, водоснабжение и канализация, построена собственная котельная.

Специалисты занимаются отделкой помещений. В октябре на площадку привезут оборудование. После начнется само производство шоколада и шоколадных глазурей.

Ход работ оценили глава муниципального округа Шатура Николай Прилуцкий, его заместитель Анна Глухова и инвестиционный уполномоченный округа. Они поговорили об областных мерах поддержки бизнеса.

«Как только инвестор сформирует штатное расписание, обязательно опубликуем вакансии», — прокомментировали в управлении инвестиций и экономического развития администрации муниципального округа Шатура.