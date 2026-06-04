Производство роботов для складов на 400 млн рублей запустят в Подмосковье по договору на ПМЭФ
Воробьев: выпуск роботов для складов наладят в Подмосковье по договору на ПМЭФ
Производство роботов для складской и производственной логистики запустят в Подмосковье по договору на полях Петербургского международного экономического форума. Соглашение подписали губернатор Андрей Воробьев и учредитель ГК «Комитас» Давит Манукян. В новый проект инвестируют 400 миллионов рублей, он позволит нарастить объемы производства и расширить экспортный потенциал.
«Комитас» — один из крупнейших производителей роботов в России. В прошлом году регион подписал с компанией соглашение об автоматизации складских комплексов и терминалов. По нему в Подольске запустили первый распределительный центр «Магнита», а недавно начал работу логистический комплекс в сегменте fashion-ретейла.
«Это помогает увеличить эффективность, производительность, уйти от рутинных задач, а также снизить нагрузку на работников. Важно, что компания не просто производит оборудование — конвейеры, шаттлы, сортировщики, — но и разрабатывает программное обеспечение для всех уровней систем автоматизации. Сейчас же „Комитас“ планирует расширяться — запустить еще одно большое производство в нашем государственном индустриальном парке „Ключ“ в Дмитрове», — сказал Андрей Воробьев.
К концу года компания планирует выйти на проектную мощность. Это 20 километров конвейеров, 200 шаттлов, 100 роботов АМР и два самонесущих автоматизированных склада в год.
У предприятия уже есть собственное производство в Солнечногорске и научно-исследовательский центр в индустриальном парке «Есипово». Новые программы поддержки правительства позволят открыть более крупный завод.
«Наши решения помогают бизнесу быстрее обрабатывать заказы, сокращать издержки и снижать зависимость от импорта. Мы видим устойчивый рост спроса на надежные автоматизированные технологии в России и странах СНГ. Новый завод — наш ответ на этот запрос», — сказал Давит Манукян.