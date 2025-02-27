Производство резиновой крошки запустят в Орехово-Зуевском округе в 2025 году

Предприятие создано на базе бывшего завода «Мишлен», активы которого были приобретены российскими инвесторами в 2023 году. По словам главы Орехово-Зуевского округа Руслана Заголовацкого, процесс производства будет экологически безопасным, так как резиновая крошка будет изготавливаться методом измельчения без вредных выбросов в атмосферу.

Проект направлен не только на обеспечение рынка отечественной продукцией, но и на улучшение экологической ситуации за счет переработки старых шин, которые в противном случае разлагались бы десятилетиями. Открытие производства запланировано на 2025 год, а его мощность составит около 15 тысяч тонн продукции в год. Резиновая крошка активно используется в дорожном строительстве и благоустройстве территорий, что делает ее востребованным материалом.