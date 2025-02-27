Производство резиновой крошки запустят в Орехово-Зуевском округе в 2025 году

Компания, занимающаяся производством шин, намерена открыть производство резиновой крошки в деревне Давыдово Орехово-Зуевского городского округа. На реализацию проекта планируется вложить 244 миллиона рублей, включая финансирование от Фонда развития промышленности Московской области.
Предприятие создано на базе бывшего завода «Мишлен», активы которого были приобретены российскими инвесторами в 2023 году. По словам главы Орехово-Зуевского округа Руслана Заголовацкого, процесс производства будет экологически безопасным, так как резиновая крошка будет изготавливаться методом измельчения без вредных выбросов в атмосферу.
Проект направлен не только на обеспечение рынка отечественной продукцией, но и на улучшение экологической ситуации за счет переработки старых шин, которые в противном случае разлагались бы десятилетиями. Открытие производства запланировано на 2025 год, а его мощность составит около 15 тысяч тонн продукции в год. Резиновая крошка активно используется в дорожном строительстве и благоустройстве территорий, что делает ее востребованным материалом.
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