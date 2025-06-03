Производство растворов для контактных линз запустят в Дубне

В Дубне запустят завод по производству растворов для ухода за контактными линзами. Общий объем инвестиций в проект компании «Окей Вижен Технологии» составил почти 280 миллионов рублей.

Предприятие остается ведущим российским производителем контактных линз полного цикла. На заводе будут выпускать специальные средства для ухода за оптическими средствами. Там появятся 30 дополнительных рабочих мест.

«Площадь нового производства составит более двух тысяч квадратных метров», — пояснила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

«Окей Вижен Технологии» ранее разработала и внедрила уникальную технологию Defocus Control Technology, которая позволяет при помощи мягких линз с управляемым периферическим дефокусом лечить прогрессирующую близорукость.

Кроме того, компания первая в России начала производить одноступенчатую систему для ухода и хранения линз One Step+ и создала инновационную склеральную линзу SMARTFIT.

«Запуск нового производственно-лабораторного комплекса позволит нам увеличить производственные мощности на 40%. Таким образом, мы сможем в месяц выпускать более 150 тысяч линз. А выпускаемые растворы смогут полностью заменить импортные аналоги», — подчеркнул генеральный директор предприятия Сергей Шулика.