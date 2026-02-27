Производство противовирусных препаратов расширят в Лобне в 2027 году

В Лобне приступили к строительству нового производственно-складского комплекса компании «Ферон». Речь идет о расширении существующих мощностей фармацевтического предприятия.

Площадь здания превысит шесть тысяч квадратных метров. На производстве планируют выпускать активную фармацевтическую субстанцию «Интерферон». Это белковая молекула, которую клетки организма вырабатывают в ответ на проникновение вирусов, бактерий или при контакте с опухолевыми клетками. Она играет ключевую роль в формировании противовирусного иммунитета.

Лекарства на основе этого вещества применяют при лечении широкого спектра заболеваний. В их числе ОРВИ и грипп, вирусные гепатиты, герпес-вирусная и папилломавирусная инфекции. Также такие препараты используют при терапии онкологических заболеваний и рассеянного склероза.

Завершить возведение комплекса планируют к лету будущего года. На предприятии создадут около 150 рабочих мест, связанных с высокотехнологичным производством.