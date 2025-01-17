Производство противолежневых подушек для госпиталей открыли в Балашихе

Руководитель швейного цеха Наталья Силаева обратилась в Центр объединения гражданских инициатив «Единые» на базе Общественной приемной отделения «Единой России». Она предложила наладить в Балашихе производство противолежневых подушек «косточка».

Руководитель фракции «Единая Россия» Геннадий Попов, член фракции Марина Жирова, заместитель исполнительного секретаря Ирина Митюрина совместно с фондом «Защита» провели встречу, на которой обсудили новое направление.

«Первые экземпляры изделий были изготовлены в мастерской балашихинского клуба „Активное долголетие“. После мы внедрили это направление работы на базе фонда „Защита“. Недавно нам доставили ткань для изготовления выкроек и набивки. В этой работе нам всецело помогает руководитель швейного цеха Наталья Силаева», — отметил член фракции «Единая Россия», председатель правления «Фонда „Защита“ Сергей Чураков.

Противолежневые подушки «косточка» обеспечивают правильное распределение давления. Тем самым, снижается риск образования пролежней на крестце, локтях, пятках и других уязвимых местах. Особая форма помогает улучшить кровообращение, а значит пациенты госпиталей быстрее оправятся после ранения. Первую партию подушек уже доставили в военные лечебные учреждения.

Заключить контракт можно через Московский областной пункт отбора граждан на военную службу в Балашихе. Дополнительная информация — на сайте или по телефону горячей линии: 8 (495) 990-77-77.