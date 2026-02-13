Производство промышленных ворот запустят в Ступине в 2027 году

В особой экономической зоне «Ступино Квадрат» появится новый индустриальный объект. На площадке начали возводить завод, где наладят выпуск крупногабаритных воротных систем.

Продукция предназначена для оснащения авиационных ангаров, распределительных центров и крупных промышленных комплексов. Предприятие закроет внутренний спрос на нестандартные инженерные конструкции и позволит отказаться от импортных поставок в этом сегменте. Объем вложений в проект достигнет 380 миллионов рублей.

Проектная мощность будущего производства составит 15 тысяч квадратных метров воротных систем ежегодно. Предприятие сможет изготавливать конструкции шириной до 32 метров.

Площадь застройки комплекса превысит 7,5 тысячи квадратных метров. На строительной площадке уже монтируют основные конструкции и прокладывают инженерные коммуникации. Техническая готовность объекта составляет 15%.

Завершение работ намечено на первый квартал будущего года. Выход производства на проектную мощность обеспечит трудоустройство более 55 жителей муниципалитета.

Инвестиционный проект сопровождает Центр содействия строительству Московской области. Комплексный подход позволил пройти административные процедуры в максимально сжатые сроки.

Застройщиком выступает компания «Рател Ступино», которая специализируется на выпуске строительных металлоконструкций и изделий, включая глубокую обработку. Контроль за процессом работ осуществляет Главгосстройнадзор Московской области.

Особая экономическая зона «Ступино Квадрат» ориентирована на размещение высокотехнологичных производств и промышленных предприятий. В реестре резидентов площадки сегодня числятся свыше 40 компаний.

Инвесторам, решившим работать на этой территории, предоставляют налоговые преференции, субсидируют технологическое присоединение к инженерным сетям, а также обеспечивают льготный таможенный режим.

Такие условия формируют устойчивый интерес со стороны производителей и способствуют появлению новых производств в Подмосковье.