Производство пластмассовых и резиновых изделий выросло в Подмосковье на 13%

Предприятия Московской области, выпускающие резиновые и пластмассовые изделия, отгрузили продукцию почти на 360 миллиардов рублей в 2024 году. В Мининвесте Подмосковья сообщили, что это один из крупнейших промышленных секторов региона, в котором работает более 150 компаний.

«По итогам 2024 года предприятия отрасли отгрузили продукции на 357 миллиардов рублей. В номинальном выражении объемы отгрузки по сравнению с 2023 годом выросли на 13,4%», — отметила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

В январе 2025 года производство в этой сфере выросло на 14,3% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Рост связан с новыми инвестиционными проектами. Так, в Егорьевске компания «Бытпласт» приобрела новое оборудование за 180 миллионов рублей, чтобы расширить производство пластмассовых изделий. Помимо этого, «Дмитровский завод РТИ» построил цех для переработки шин и оргтехники. Теперь он выпускает резиновую крошку и порошок для детских и спортивных площадок. Инвестиции в проект составили 500 миллионов рублей, а сейчас идет строительство второго цеха.

Еще одна компания «Полистар» вложила 100 миллионов рублей в расширение производства автомобильных ковров и защиты от брызг в Сергиевом Посаде, а «РВ Пласт» строит новую площадку в Солнечногорске с инвестициями 150 миллионов рублей.