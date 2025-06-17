Производство пластиковых изделий в Чехове перейдет на отечественные станки

Предприятие «ПолимерИзделие» работает с 2014 года в промышленной зоне Сергеево. Ежегодно из российского сырья тут выпускают более 20 тысяч пластиковых емкостей, ванн и деталей для строительства, химической, добывающей промышленности. Оно почти полностью перешло на российское оборудование.

Генеральный директор организации Дмитрий Евтягин рассказал, что отечественное оборудование не уступает импортным аналогам, а по многим показателям даже превосходит. Изначально производство запускали на китайских станках. Позже купили аппараты с числовым программным управлением у российского производителя — предприятия «Станки Трейд» из Ярославля.

Конструкторы «ПолимерИзделия» модернизировали оборудование и разработали оригинальные сварочные аппараты, гибочные машины и стыковые станки. Среди преимуществ отметили: высокую эффективность и производительность, удобство и простоту в эксплуатации, надежность и долговечность.