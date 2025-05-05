Производство пиломатериалов построят в Электроуглях по льготной программе

В Электроуглях в Богородском округе реализуют новый инвестиционный проект в сфере деревообработки. В городе построят современный производственно-складской комплекс.

В новый проект инвестируют 70 миллионов рублей.

«Это уже второй проект предпринимателя, реализуемый при поддержке региона. Суммарные вложения в оба производства достигнут 135 миллионов рублей, что позволит создать около 20 рабочих мест», — пояснила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Предприятие будет специализироваться на выпуске обрезной доски и строительного бруса. Эта продукция востребована у производителей деревянных домов, строительных компаний и торговых сетей. Пиломатериалы применяют также при возведении фундаментов, монтаже кровель, перегородок и прочих конструкций.

«В общей сложности в аренде у инвестора теперь 0,7 гектара, где будет возведен производственно-складской комплекс площадью тысяча квадратных метров», — добавил министр имущественных отношений Подмосковья Тихон Фирсов.

Проект реализуют в рамках льготной аренды земель для бизнеса. Подобрать подходящие участки для инвестиционных проектов можно на интерактивной карте Московской области