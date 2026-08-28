Производство перепелиных яиц в Подмосковье превысило 41 миллион штук в год

Перепелиное птицеводство в Московской области демонстрирует стабильный рост, полностью обеспечивая внутренний рынок и укрепляя племенной потенциал отрасли. По данным Министерства сельского хозяйства и продовольствия региона, за прошлый год предприятия произвели 1,4 тысячи тонн мяса (в живом весе) и 41,7 миллиона яиц.

В секторе работают четыре ключевые организации: «Генофонд» и «Тураковский птицеводческий комплекс» (Сергиево-Посадский округ), «Шульгино» (Волоколамск) и серпуховская «Шепиловская птицефабрика».

Общее поголовье приближается к 790 тысячам особей, из которых более 170 тысяч — несушки. Основу стада составляют японская, эстонская и маньчжурская породы.

Регион активно развивает собственную селекцию. Ранее специалисты центра «Загорское ЭПХ» совместно с компанией «Генофонд» зарегистрировали новую отечественную породу — радонежскую.

Лидером индустрии выступает «Шепиловская птицефабрика», являющаяся племенным репродуктором первого порядка по японской породе. В 2025 году предприятие подтвердило свой государственный статус на пятилетний срок.

При общем поголовье свыше 200 тысяч птиц фабрика выпустила 39,5 миллиона яиц и 34,1 тонны мяса, а также реализовала почти 50 тысяч единиц племенного и инкубационного материала.

Стабильность объемов производства обеспечивают замкнутый цикл предприятий — от создания племенного ядра до глубокой переработки — и внедрение собственных технологий содержания птицы.