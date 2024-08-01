Производство пельменей и шашлыка запустят в Сергиевом Посаде

Завод полуфабрикатов построят в Сергиевом Посаде. Там будут выпускать пельмени быстрого приготовления, шашлык, несколько видов фруктовых салатов и замороженных фруктов.

Как рассказали в подмосковном Мининвесте, компания «СНГ-Дистрибуция» получила земельный участок в индустриальном парке «М-8 Север» по программе «Земля за рубль». По словам главы ведомства, заместитель председателя правительства региона Екатерины Зиновьевой, в проект инвестируют 50 миллионов рублей. На первом этапе там создадут 30 рабочих мест.

«Приступить к строительству инвестор планирует во второй половине 2025 года, завершить строительство и ввести комплекс в эксплуатацию планируется во втором квартале 2027 года. Сразу после запуска предприятие сможет производить в месяц около 40-45 тонн готовой продукции, после выхода на проектную мощность этот объем увеличится до 70 тонн», — рассказала она.

Компания будет выпускать продукцию под товарным знаком «Правильные продукты». В перспективе на заводе также будут производить замороженные пирожные.

На заводе будут использовать инновационные методики для изготовления полуфабрикатов и создание упаковки. В комплект вместе с товаром будет входить одноразовая вилка из кукурузного крахмала.

По словам генерального директора компании Всеволода Комарова, предприятие будет выпускать пельмени по технологии, не требующей промежуточного этапа заморозки.

«Исследовав сегмент, мы обнаружили, что 98% нашего окружения неправильно готовят пельмени: кипятят воду, разогревают пельмени при запредельных термо-режимах, не дефростируют предварительно. В итоге мы собрали технологический процесс без использования промежуточного этапа заморозки перед тем, как окончательно приготовить блюдо», — пояснил он.

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