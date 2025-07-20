Производство панелей для строительства домов запустили в Можайске

Первый заместитель главы Можайского муниципального округа Алексей Сперанский и замглавы Ольга Спиридонова побывали на новом предприятии по выпуску панелей из полистиролбетона. Продукцию можно использовать в малоэтажном строительстве.

Технологию разработала компания «ИнтелСтрой». Она работает на рынке более 15 лет. Ее сотрудники уже возвели свыше 1,5 тысячи домов.

Несколько лет назад появилась задача наладить производство отечественных стройматериалов, чтобы заместить импортную продукцию. Новая технология отличается прочностью и долговечностью, а также энергоэффективностью по сравнению с аналогами.

При выпуске используют качественные наполнители и уплотнители. Плиты производят на предприятии в Можайске. На встрече с представителями окружной администрации обсудили планы его развития, а также необходимую помощь и поддержку от органов власти.

Специальное соединение «шип-паз» помогает оптимизировать процесс строительства дома. В планах у компании строительство многоэтажных домов, в том числе и в новых регионах России.