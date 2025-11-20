Производство овощных консервов в Подмосковье выросло на 9,8% за год

С начала года подмосковные предприятия произвели более 200 тысяч тонн плодоовощных консервов. Это на 9,8% больше показателей такого же периода прошлого года, рассказали в областном Минсельхозпроде.

Подмосковные производители обеспечивают почти 15% от общего объема производства плодоовощных консервов в ЦФО. Этого удалось добиться благодаря ведущим предприятиям региона. Среди них — «Дарсил», «Дядя Ваня Трейдинг» и «ФерЭльГам». Они выпускают маринованные огурчики, квашеные овощи, соленые грибы, салаты по корейски и многое другое.

В ведомстве добавили, что в отрасль показывает устойчивый рост. Предприятия Подмосковья вносят заметный вклад в обеспечение продовольственной безопасности России. Только в прошлом году в Московской области выпустили 239,9 тысячи тонн продукции.