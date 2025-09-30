Производство отопительного оборудования запустят в Балашихе в 2027 году

Новый объект, где разместят производство сантехнического и отопительного оборудования, а также склад готовой продукции, откроют в 2027 году.

Его ввод в эксплуатацию создаст почти 400 новых рабочих мест для жителей Балашихи и других территорий.

Проект реализуют при поддержке Центра содействия строительству при правительстве Московской области. Сотрудники учреждения помогли ускорить прохождение всех необходимых согласований и получение разрешения на возведение комплекса в Главном управлении государственного строительного надзора региона.

На площадке будут выпускать широкий ассортимент продукции, включая фильтры, насосы, бойлеры, радиаторы и конвекторы.

Строительство нового комплекса поможет решить проблему дефицита на российском рынке, где с 2022 года наблюдается нехватка радиаторов, при том что доля импортных товаров в этом сегменте остается высокой и составляет 33%. Кроме того, по оценкам крупных маркетплейсов, спрос на водонагреватели в 2025 году вырос на 20%.

Продукция, произведенная в Подмосковье, заменит импортные аналоги и удовлетворит покупательский спрос на отопительное оборудование.

Застройщиком выступает группа компаний «Тайм», которая является ведущим поставщиком отопительного оборудования.