Производство отечественных сельскохозяйственных дронов запустят в Подмосковье

В Подмосковье готовятся к запуску серийного производства нового отечественного агродрона «Аршин», разработанного компанией «КБ Русь». Это мультироторное беспилотное воздушное судно предназначено для решения различных задач в сфере сельского хозяйства.

Аппарат способен поднимать грузы весом до 30 килограммов. Он оснащен съемным баком для раствора и распылителями, выпускающими до семи литров жидкости в минуту с шириной захвата до 12 метров.

Производительность «Аршина» достигает 15 гектаров в час, а радиус полета — 2,5 километра. В воздухе агродрон может непрерывно находиться до 14 минут, самостоятельно маневрируя вокруг препятствий благодаря сенсорной системе и точно следуя заданному маршруту.

Главное преимущество беспилотника — возможность автоматизировать трудоемкие процессы на полях. Он оперативно справляется с обработкой очагов заражения, не оставляет технологической колеи и подходит даже для работы на участках, засеянных высокорослыми культурами.

Испытания аппарата уже прошли в Рязанской области — дрон успешно выполнил полеты с опрыскиванием водой. Тестирование продолжилось и в Подмосковье: в Шатуре на полях предприятия «Пышлицкое агро» дрон обработал 14 гектаров посевов сои, выполняя внесение раствора на высоте от трех до пяти метров со скоростью пять метров в секунду.

В ближайшее время летные испытания на полях региона продолжатся.

Серийный выпуск «Аршина» наладят на предприятиях Московской области, а сертификационные полеты пройдут в местных агрохозяйствах.

«Создание новых технологий с применением агродронов, препаратов и роботизированных комплексов позволит оперативно обрабатывать поля, не травмируя посевы. Камеры беспилотников позволят получать и анализировать информацию о росте растений, выявлять признаки болезней и недостаток влаги или микроэлементов», — подчеркнул генеральный директор «КБ Русь» Олег Фоменко.