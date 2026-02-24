Производство ортопедических товаров для сна расширят в Шатуре к концу года

В Шатуре продолжается строительство производственно-складского комплекса. Объект возводят для размещения запасов металлической проволоки и пружин — ключевых компонентов для выпуска матрасов на местной фабрике.

Сейчас специалисты ведут работы по реконструкции действующего производства. К основному зданию пристраивают дополнительные площади — почти 10 тысяч квадратных метров.

Инспекторы Главгосстройнадзора, отметили, что объект готов наполовину. Завершить работы и ввести корпус в эксплуатацию планируют в конце года.

Комплекс возводит индивидуальный предприниматель, который развивает бренд товаров для сна Sonberry (Сонберри). Фабрика выпускает свыше сотни наименований продукции, рассчитанной на разные ценовые категории.

В ассортименте предприятия — кровати и основания для них, ортопедические матрасы, а также подушки, чехлы и наматрасники.

С вводом нового корпуса в эксплуатацию общая площадь производственных помещений вырастет с 25 до 35 тысяч квадратных метров.