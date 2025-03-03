Производство органических удобрений нарастят в Подмосковье

Компания «Микробиосинтез» занимается производством органических удобрений «Оргавит». В Минсельхозе Московской области сообщили, что предприятие расширяет бизнес в Орехово-Зуеве. Сейчас рядом с деревней Савинская идет расчистка участка под питомник декоративных растений.
Новый проект увеличит ассортимент компании и создаст 35 рабочих мест для местных жителей. «Микробиосинтез» также планирует подать заявку на субсидии, чтобы закупить оборудование и компенсировать часть затрат на реализацию продукции.
В ведомстве добавили, что компания — один из крупнейших производителей органических удобрений, продающих свою продукцию в розничных сетях и через интернет.
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