Производство органических удобрений нарастят в Подмосковье

Компания «Микробиосинтез» занимается производством органических удобрений «Оргавит». В Минсельхозе Московской области сообщили, что предприятие расширяет бизнес в Орехово-Зуеве. Сейчас рядом с деревней Савинская идет расчистка участка под питомник декоративных растений.

Новый проект увеличит ассортимент компании и создаст 35 рабочих мест для местных жителей. «Микробиосинтез» также планирует подать заявку на субсидии, чтобы закупить оборудование и компенсировать часть затрат на реализацию продукции.

В ведомстве добавили, что компания — один из крупнейших производителей органических удобрений, продающих свою продукцию в розничных сетях и через интернет.