Производство офисной и торговой мебели запустили в Солнечногорске

Компания «Лебер» запустила производство офисной и торговой мебели «Лебер Мебель» в Солнечногорске. На новом предприятии создали около 100 рабочих мест.

Компания занимается производством мебели на прочном металлокаркасе: столы, шкафы, тумбы, стеллажи, полки и аксессуары из конструкционной стали. Также в ассортимент входят изделия из дерева — от аксессуаров и столешниц до уличной мебели.

В Подмосковье у компании «Лебер» функционируют два завода: в Мытищах производится оборудование для детских и спортивных площадок, а в Солнечногорске — мебель.

«Общий объем инвестиций в реализацию этого проекта составил более 40 миллионов рублей. На новом предприятии создано около 100 рабочих мест. Производственные мощности на данный момент позволяют выпускать до двух тысяч единиц продукции ежемесячно, в дальнейшем этот объем будет увеличен», — рассказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.