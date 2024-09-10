Производство офисной и торговой мебели запустили в Солнечногорске
Компания «Лебер» запустила производство офисной и торговой мебели «Лебер Мебель» в Солнечногорске. На новом предприятии создали около 100 рабочих мест.
Компания занимается производством мебели на прочном металлокаркасе: столы, шкафы, тумбы, стеллажи, полки и аксессуары из конструкционной стали. Также в ассортимент входят изделия из дерева — от аксессуаров и столешниц до уличной мебели.
В Подмосковье у компании «Лебер» функционируют два завода: в Мытищах производится оборудование для детских и спортивных площадок, а в Солнечногорске — мебель.
«Общий объем инвестиций в реализацию этого проекта составил более 40 миллионов рублей. На новом предприятии создано около 100 рабочих мест. Производственные мощности на данный момент позволяют выпускать до двух тысяч единиц продукции ежемесячно, в дальнейшем этот объем будет увеличен», — рассказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Продукция компании экспортируется в ОАЭ, Саудовскую Аравию, Монголию, Иорданию и другие страны. Основным материалом для производства мебели является конструкционная сталь, что позволяет создавать сложные изделия нестандартных форм.
«Мы завершили пуско-наладочные работы и уже вышли на проектную мощность. Наша компания продает не только ту мебель, которая есть в нашем каталоге, но и реализует масштабные нетиповые проекты. Благодаря собственному конструкторскому бюро и современному производству мы можем найти решения даже для самых сложных задач», — отметил председатель совета директоров «Лебер» Артем Сорокин.
Все новые изделия проходят тестирование по ряду параметров, включая жесткость, эргономичность, прочность и устойчивость к вертикальным и горизонтальным нагрузкам. Технологи компании также разработали специальное покрытие для защиты металла от коррозии, что делает возможным использование мебели в уличных условиях.
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