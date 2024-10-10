Производство одежды для космонавтов расширят в Химках

Швейное предприятие «Андром» в Химках изготавливает специальную одежду для космонавтов и сотрудников космических миссий почти 30 лет. Руководство компании заявило о желании воспользоваться мерами поддержки бизнеса и расширить производство.

Ткани для специальных космических костюмов должны быть прочными, но при этом комфортными. Сотрудники предприятия используют для пошива новейшие дышащие материалы. Также специалисты учитывают особенности микроклимата и оборудуют изделия регуляторами температуры и вентиляцией.

«Компания занимается разработкой одежды, способной выдерживать экстремальные условия: перепады температур, воздействие радиации и другие факторы. Каждая деталь формы прошла долгий путь испытаний и тестирования, прежде чем попасть на плечи астронавтов», — отметил муниципальный депутат Артур Каримов.

Напомним, что в Химках предприниматели регулярно обращаются за льготами и субсидиями. Информированием бизнесменов о мерах поддержки занимаются специалисты муниципального казенного учреждения «Малый бизнес Химки».

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