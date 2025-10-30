Производство оборудования для реанимаций построят в Дубне к концу года

В особой экономической зоне «Дубна» завершается строительство производства оборудования для реанимаций и военных госпиталей. Отечественная продукция заменит зарубежные устройства.

На заводе будут выпускать настенные и потолочные медицинские консоли, переносные средства для кислородной поддержки и прочее оборудование.

Использовать устройства будут сотрудники скорой и неотложной помощи, передвижных комплексов и военных госпиталей. Технику также передадут в отделения реанимации, интенсивной терапии, стоматологии и пульмонологии. Кроме того, ее будут использовать на местах чрезвычайных происшествий.

Строительство предприятия площадью более 7,6 тысячи квадратных метров началось в 2021 году. Оно будет состоять из зоны производства со станками и цехами, а также пространства для технического обслуживания и диагностики систем подачи медицинских газов.

Вчера специалисты Главного управления государственного строительного надзора Московской области проверили объект и констатировали, что готовность нового корпуса составляет более 95%.

Первый этап строительства завершат к концу года.