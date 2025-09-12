Производство оборудования для медицинских лабораторий расширят в Дубне

Компания «МЛТ», входящая в число резидентов особой экономической зоны «Дубна», завершила строительство дополнительного корпуса. Там будут выпускать современное оборудование для медицинских лабораторий.

Скоро объект сдадут в эксплуатацию.

«Общий объем инвестиций в проект компании на территории ОЭЗ „Дубна“ составляет 212 миллионов рублей. На предприятии создано порядка 50 рабочих мест», — пояснила заместитель председателя регионального правительства, министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Приборы и наборы реагентов уже получили регистрацию не только в России, но также в Турции, Узбекистане, а также в странах ЕАЭС. Сейчас компания завершает процесс оформления документов в Иране.

Одно из ключевых направлений работы «МЛТ» — создание оборудования и составов для фиксации и окрашивания микропрепаратов. Такая продукция востребована в сферах гематологии, цитологии, микробиологии, паразитологии и гистологии.

«Как в России, так и за рубежом интерес к нашим приборам вызван тем, что они недороги, имеют небольшой размер в сравнении с аналогичными автоматами окраски конкурентов, но при этом обеспечивают получение высококачественных микропрепаратов с производительностью, достаточной для большинства лечебных учреждений», — рассказал генеральный директор компании «МЛТ» Александр Безруков.

В 2025 году на предприятии разработали передовые методики окраски, позволяющие в несколько раз увеличить скорость обработки.

Запуск нового корпуса позволит компании расширить поставки и укрепить экспортное направление.

«В первом полугодии выручка резидента ОЭЗ „Дубна“ от продажи инновационной продукции составила около 147 миллионов рублей и накопленным итогом уже превысила миллиард рублей. Запуск нового производственного комплекса у нас на площадке позволит компании увеличить темпы роста этого показателя», — подчеркнул генеральный директор особой экономической зоны Антон Афанасьев.