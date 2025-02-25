Производство оборудования для бурения скважин запустят в Балашихе в марте

В Балашихе в марте откроют предприятие, на котором будут выпускать оборудование для строительства и эксплуатации нефтегазовых скважин. Инвестиции в этот проект превысили 150 миллионов рублей.

Компания «Девар Петро» сейчас готовится к открытию производственной площадки на площади пять тысяч квадратных метров в индустриальном парке «Соболиха».

«На начальном этапе будет создано около 15 новых рабочих мест с последующим увеличением при наращивании мощностей», — отметила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Земельный участок для реализации бизнес-проекта в регионе можно подобрать на инвестиционной карте.