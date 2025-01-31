Производство оборудования для бурения скважин откроют в Домодедове

В Домодедове заключен договор аренды земельного участка по программе импортозамещения «Земля за 1 рубль». Льготой воспользовалась компания «Технопарк Импульс», которая планирует наладить производство навесного гидравлического оборудования для бурения скважин и завинчивания свай.
Земельный участок располагается в селе Растуново. Именно здесь расположится производство гидравлического оборудования. Объем инвестиций в проект составит более 130 миллионов рублей. Реализация запланирована на IV квартал 2027 года.
В 2022 году «Технопарк Импульс» также воспользовался программой «Земля за 1 рубль» и досрочно построил производственный комплекс по изготовлению литых деталей, навесного оборудования для дорожно-строительной и коммунальной техники.
Все продукты «Технопарк Импульс» разрабатываются в собственном конструкторском бюро, а изготовление и сборка проходят на производственных мощностях завода. В ближайшие годы компания планирует войти в десятку мировых производителей навесного оборудования.
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