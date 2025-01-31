Производство оборудования для бурения скважин откроют в Домодедове

В Домодедове заключен договор аренды земельного участка по программе импортозамещения «Земля за 1 рубль». Льготой воспользовалась компания «Технопарк Импульс», которая планирует наладить производство навесного гидравлического оборудования для бурения скважин и завинчивания свай.

Земельный участок располагается в селе Растуново. Именно здесь расположится производство гидравлического оборудования. Объем инвестиций в проект составит более 130 миллионов рублей. Реализация запланирована на IV квартал 2027 года.

В 2022 году «Технопарк Импульс» также воспользовался программой «Земля за 1 рубль» и досрочно построил производственный комплекс по изготовлению литых деталей, навесного оборудования для дорожно-строительной и коммунальной техники.