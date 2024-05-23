Производство низковольтных комплексных устройств запустят в Воскресенске

Компания «Элска» запустит импортозамещающее производство низковольтных комплексных устройств в Воскресенске. Содействие в этом предприятию окажет подмосковный ЦСС.

Застройщик получил земельный участок под строительство по программе «Земля за 1 рубль». На реализацию проекта направят 71 миллион рублей. Завершить строительство планируют в октябре 2025 года. После ввода в эксплуатацию предприятие ежегодно будет производить свыше 500 изделий готовой продукции.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о росте экспорта товаров из Подмосковья за рубеж. Глава региона подчеркнул, что для производителей любой продукции выход на международный рынок — всегда значимый и стратегический шаг.

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