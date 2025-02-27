Производство нефтегазового оборудования откроют в Балашихе весной 2025 года

В индустриальном парке «Соболиха» в Балашихе планируют запустить новое производство, на котором будут выпускать оборудование для строительства и обслуживания нефтегазовых скважин. Открытие запланировали на март 2025 года.

Новое предприятие изготовит внутрискважинные устройства, бурильные и обсадные трубы, а также насосно-компрессорные трубы.

«В рамках реализации проекта по импортозамещению компания приобрела земельный участок площадью пять тысяч квадратных метров в индустриальном парке „Соболиха“. Инвестиции в проект составят более 150 миллионов рублей», — сообщила заместитель председателя правительства Московской области и министр инвестиций, промышленности и науки Екатерина Зиновьева.

На производстве создадут около 15 новых рабочих мест, с увеличением мощностей их количество вырастет. Этот проект играет ключевую роль в развитии промышленного потенциала Балашихи. Открытие нового производства позволит округу укрепить свои позиции как одного из ведущих промышленных центров Подмосковья.