Производство навесного оборудования для техники запустят в Сергиевом Посаде в 2027 году

Компания «Платикс-Про» запустит производство навесного оборудования для сельскохозяйственной и иной техники в Сергиевом Посаде. Предприятие получило льготный участок по программе «Земля за 1 рубль».

«Планируемый объем инвестиций в проект компании „Платикс-Про“ составит 150 миллионов рублей. Реализация проекта позволит создать более 20 рабочих мест для жителей округа», — сообщила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

По ее словам, запуск производства запланирован на 2027 год. Министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова уточнила, что всего в Сергиево-Посадском округе подписали уже 15 договоров по программе «Земля за 1 рубль».

Напомним, подобрать участок и подать заявку на его получение можно на инвестиционной карте Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной ключевых задач в регионе.

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