Производство натуральных ремесленных сыров запустили в Солнечногорске

Производство натуральных ремесленных сыров запустили в деревне Соколово под Солнечногорском. Семья Вячеслава и Оксаны Абрамовых изготавливают сыры ручной работы по оригинальным рецептурам из фермерского молока.

«Сыры очень качественные, вкусные, приглашаю всех жителей и гостей города приехать и попробовать продукцию. Совместно с руководителем сыроварни обсудили те меры поддержки, которые можем предложить на территории Московской области. Сельское хозяйство в округе необходимо развивать и продвигать в массы, чтобы жители и гости могли наслаждаться нашей солнечногорской продукцией», — отметил Кирилл Типографщик.

Познакомиться с производством приехал исполняющий обязанности заместителя главы городского округа Солнечногорск Кирилл Типографщик. Он продегустировал продукцию и рассказал, какие меры поддержки предприятий сельского хозяйства доступны в регионе.

Абрамовы предлагают широкий ассортимент сыров, включая твердый Грюйер и мягкий Оливе. Один из сортов называется «Соколовский» — в честь родной деревни. Вся продукция сыроварни изготавливается без искусственных добавок и консервантов, с использованием молока от проверенных фермеров.

«Мы верим в силу сообщества и поддерживаем местных производителей, выбирая только самое свежее и качественное молоко для наших сыров. Мы строго следим за всем процессом производства, чтобы сделать сыр и творог максимально безопасными. Никаких консервантов и антибиотиков, такое возможно только на маленькой ремесленной сыроварне, как наша», — рассказала сыродел-мастер Оксана Абрамова.

В сыроварне доступна бесплатная доставка сыра по городам Солнечногорск и Истра, а также возможность самовывоза. Лавка работает в пятницу до 20:00, а в субботу и воскресенье — с 12:00 до 20:00.

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