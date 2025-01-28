Производство натурального сливочного масла открыли в Ленинском округе

Группа компаний «Рота-Агро» начала производство натурального сливочного масла на своем заводе премиальных сыров в подмосковном Ленинском городском округе. В цехе завершен монтаж оборудования, и линия уже работает в тестовом режиме.

На первом этапе производство ориентировано на поставки масла для предприятий HoReCa в брикетах по 10 килограммов. В дальнейшем планируется фасовка по 180-200 граммов для выхода на розничный рынок. Первые полтонны готовой продукции уже произведены и скоро поступят в реализацию.

«Молоко с наших ферм имеет высокую жирность — от 3,9 до 4,2%, и в процессе нормализации мы получаем достаточно большой объем сливок. Поэтому было принято решение о запуске цеха по производству одного из самых востребованных и дефицитных на потребительском рынке продуктов — качественного натурального сливочного масла жирностью 82,5%», — рассказала генеральный директор агрохолдинга «Рота-Агро» Заира Мамаева.

Завод по производству сыров ГК «Рота-Агро» был открыт в 2024 году на территории индустриального парка «Горки-1». Это один из крупнейших инвестиционных проектов Ленинского округа: объем инвестиций составил 1,5 миллиарда рублей, создано около 200 рабочих мест. Завод перерабатывает до 120 тонн молока в сутки и производит до 12 тонн сыра ежедневно.

Помимо производственной деятельности, предприятие организует экскурсии с посещением дегустационного зала и панорамным видом на сырохранилище, что делает его привлекательным объектом для туристов и гостей округа.