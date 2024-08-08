Производство мусоросортировочных комплексов запустят в Истре

Фото: Пресс-служба администрации г. о. Истра

Производство по сортировке отходов планируют запустить в деревне Деньково в Истре. Для жителей городского округа и близлежащих муниципалитетов это создаст более 60 рабочих мест.

На производстве установят только российское оборудование. Автоматические мусоросортировочные комплексы будут использоваться для предварительной подготовки отходов к дальнейшей утилизации, включая их сортировку, разборку и очистку.

Также внедрят современную технологию обработки твердых коммунальных отходов. Делать это будут с помощью автоматизированной техники, таким образом получится извлекать полезные компоненты из мусора. Серийное производство планируют запустить в первой половине 2025 года.

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